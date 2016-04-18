Став відомий перший фіналіст баскетбольного чемпіонату України

Южненський "Хімік" став першим фіналістом чемпіонату України з баскетболу.

Сьогодні команда Олега Юшкіна в третьому матчі півфінальної серії з "Черкаськими Мавпами" обіграла суперника з різницею в одне очко - 78:77. Примітно, що по ходу зустрічі черкассчане вигравали "+12", але в останній чверті матчу "Хімік" переломив хід гри і взяв перемогу.

В іншій півфінальній серії криворізький "Кривбас" здобув другу перемогу над київським "Динамо". Результат протистояння в цій парі може визначиться вже завтра, коли команди знову зустрінуться на паркеті київського СК "Меридіан". У разі перемоги "Кривбасу", він стане другим фіналістом ліги, якщо виграє "Динамо" - серія знову переїде в Кривий Ріг.

"Черкаські Мавпи" – "Хімік" (Південний) – 77:78 (20:23, 15:11, 24:19, 15:25)

ЧМ: Носков (20 + 6 підбирань), Завадський (15 + 9 підбирань), Сізов (13 + 7 підбирань), Артамонов (10 + 5 передач), Кобець (8 + 5 підбирань);

Х: Фрезьер (17 + 6 передач), Петров (14 + 8 підбирань), Конєв (11), Шоу (10);

Рахунок в серії - 0:3.

Динамо (Київ) — Кривбас (Кривий Ріг) - 68:73 (17:25, 27:19, 13:17, 11:12)

Д: Дроздов (23 + 6 підбирань), Фанденбьорк (11), Челован (10)

К: Глєбов (22 + 6 підбирань + 5 передач), Івшин (12), Нікітін (10 + 5 підбирань), Ол.Щепкін (8).

Рахунок у серії - 1:2.