Колишній тренер збірної України з баскетболу очолив команду НБА

Колишній тренер збірної України з баскетболу Кенні Аткінсон став головним тренером команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Бруклін Нетс". Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Нью-Йорка.

48-річний американський фахівець працював асистентом головного тренера збірної України Майка Фрателло у 2011-2014 роках. Зокрема, він був членом тренерського штабу національної команди, коли вона посіла шосте місце на Євробаскеті-2013.

Аткінсон також подавав свою кандидатуру на конкурс з призначення головного тренера збірної України у 2010 році. Однак тоді Федерація баскетболу України зробила вибір на користь українського фахівця Віталія Чернія.

Новий тренер "Бруклін Нетс" раніше багато років працював у клубах НБА. В 2008-2012 роках він був асистентом головного тренера "Нью-Йорк Нікс", а після цього обіймав аналогічну посаду в клубі "Атланта Хоукс". Крім того, в 2015 році американець став головним тренером збірної Домініканської Республіки.

"Бруклін Нетс" завершив сезон 2015/16 в якості одного з аутсайдерів НБА. У 82 матчах команда здобула 21 перемогу і посіла передостаннє місце у Східній конференції.