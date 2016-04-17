НБА: у стартових матчах плей-офф три перемоги з чотирьох здобули господарі майданчика

У Національній баскетбольній асоціації в ніч на неділю стартував плей-офф 70-го сезону, де в перших матчах лише один раз перемогу святкували гості, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Індіана Пейсерз" у гостях обіграла "Торонто Репторс" з рахунком 100:90. У той же час, господарі майданчика в інших матчах були сильнішими за гостей.

Торонто - Індіана 90:100 (24:19, 21:24, 22:27, 23:30)

Т: ДеРозан (14), Валанчюнас (12 + 19 підбирань), Лоурі (11 + 7 передач + 6 втрат), Пауелл (5), Скола (4) – старт; Джозеф (18), Паттерсон (9), Керролл (6), Бийомбо (6 + 8 підборів), Росс (5).

І: Джордж (33 + 6 передач), Елліс (15), Джордж Хілл (10), Аллен (4 + 7 підбирань), Маинми (1) – старт; С. Хілл (13), Тернер (10 + 5 блок-шотів), Стакі (7), Майлз (5 + 7 підборів), Лоусон (2), Джордан Хілл (0).

Голден Стейт – Х'юстон 104:78 (33:15, 27:18, 22:27, 22:18)

Р: Каррі (24 + 7 підбирань), Томпсон (16), Грін (12 + 10 підбирань + 4 блок-шота), Барнс (7 + 7 підбирань), Богут (2 + 7 підбирань) – старт; Спейтс (12), Лівінгстон (9), Барбоза (9), Изели (8), Кларк (3), Игудала (2 + 7 передач), Раш (0), Варежао (0).

Х: Харден (17 + 6 втрат), Ховард (14 + 11 підбирань + 5 втрат), Аріза (9 + 8 підбирань), Брюер (3 + 6 передач), Беверлі (2) – старт; Мотеюнас (8), Террі (7), Сміт (7), Макдэниэлс (4), Капела (3 + 12 підбирань), Гаудлок (2), Бізлі (2).

Атланта – Бостон 102:101 (30:19, 21:15, 21:31, 30:36)

А: Хорфорд (24 + 12 підбирань), Тіг (23 + 12 передач), Бэйзмор (23 + 8 підбирань), Миллсэп (14 + 7 підбирань), Корвер (2 + 9 підбирань) – старт; Скотт (14), Сефолоша (2 + 7 підбирань), Шредер (0), Хардуэй (0), Мускала (0).

Б: Томас (27 + 8 передач), Бредлі (18), Краудер (14 + 10 підбирань), Саллінджер (9), Джонсон (4 + 8 підборів) – старт; Смарт (15), Тернер (10 + 8 підбирань), Олиник (2), Жеребко (2), Хантер (0).

Оклахома-Сіті – Даллас 108:70 (26:11, 33:22, 34:18, 15:19)

Про: Уестбрук (24 + 11 передач + 5 втрат), Дюрэнт (23), Ібака (17 + 9 підбирань), Роберсон (4), Адамс (4 + 7 підбирань) – старт; Кантер (16 + 13 підбирань), Морроу (6), Синглер (6), Уэйтерс (5), Фой (3), Хьюстис (0), Коллісон (0), Мохаммед (0).

Д: Новіцкі (18), Меттьюз (7), Вільямс (2), Бареа (2), Межри (1) – старт; Пауелл (8), Фелтон (7), Виллануэва (7), Харріс (5), Андерсон (5), Пачулія (5), Макгі (3).