ФІБА відсторонила 14 національних збірних від Євробаскету через участь клубів у турнірах Євроліги

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) відсторонила 14 національних чоловічих збірних від участі в чемпіонаті Європи 2017 року і кваліфікації до турніру, повідомив ТАСС прес-секретар FIBA Сакіс Контос.

"Поки що йдеться лише про чоловічий чемпіонат Європи-2017. Збірна Росії, як й 13 інших команд, дискваліфіковані", - заявив Контос.

FIBA дискваліфікувала 14 чоловічих національних команд за участь клубів цих країн в турнірах під егідою Євроліги.

У число відсторонених потрапили всі провідні збірні континенту - Хорватії, Сербії, Чорногорії, Македонії, Іспанії, Боснії і Герцеговини, Литви, Росії, Словенії, Італії, Греції, Ізраїлю, Польщі та Туреччини.

Влітку 2015 року FIBA розірвала контракт з Євролігою на проведення клубних змагань з сезону-2015/16 і оголосила про створення двох нових клубних турнірів, які стануть аналогами Євроліги і Кубка Європи. У листопаді стало відомо, що Євроліга буде переформатована з нового сезону, число учасників скоротиться до 16 команд.