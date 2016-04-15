Україна знову запропонувала Польщі провести спільний чемпіонат Європи

Федерація баскетболу України запропонувала колегам з Польщі подати спільну заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи 2019 року. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Раніше Міжнародна асоціація федерація (ФІБА) розіслала всім національним федераціям лист, в якому поінформувала про початок процесу підготовки до Євробаскету-2019 серед жіночих збірних.

Заявки федерацій країн, які хочуть бути господарями або співгосподарями чемпіонату ФІБА розгляне в листопаді-грудні 2016 року.

Нагадаємо, в 2012 році Україна разом з Польщею приймала чемпіонат Європи з футболу.

У 2011 році Україна отримала право на проведення чоловічого Євробаскету-2015. Проте через три роки через війну на Донбасі чемпіонат був перенесений відразу в чотири країни - Латвію, Хорватію, Німеччину та Францію.