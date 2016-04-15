У баскетбольному чемпіонаті України майже визначився один фіналіст

Южненський "Хімік" здобув другу перемогу у півфінальній серії чемпіонату України з "Черкаськими Мавпами" та знаходиться на відстані однієї перемоги від фіналу ліги.

Команда Олега Юшкіна перемогла з рахунком 87:72, а основний доробок у матчі був зроблений у другій чверті, яку господарі ФСК "Олімп" виграли з різницею в 15 очок.

В іншому матчі дня криворізький "Кривбас" зрівняв рахунок у серії з київським "Динамо", вигравши зустріч з рахунком 81:79.



Переможний кидок у матчі зробив Дмитро Глєбов. Кандидат в національну збірну України, який набрав 21 очко при 19 промахах, за півтори хвилини до кінця зустрічі реалізував триочковий кидок і збільшив різницю в рахунку до шести очок. Відігратися у "Динамо" часу вже не було.

Результати матчів:

Хімік (Южне) — Черкаські Мавпи - 87:72 (18:21, 28:13, 16:20, 25:18)

Х: Фрейзер (15 + 7 передач), Мальчевський (14 + 5 підбирань), Антипов (12 + 5 підбирань), Петров (11 + 8 підбирань), Сидоров (9), Рябчук (8)

ЧМ: Носков (22 + 8 підбирань + 5 передач), Сізов (10 + 7 підбирань), Антонець (9), Завадський (9), Кобець (9).

Рахунок у серії - 2:0.

Кривбас (Кривий Ріг) - Динамо (Київ) - 81:79 (22:21, 20:21, 23:19, 16:18)

К: Глєбов (21 + 7 підбирань), Бояркін (18 + 5 підбирань + 4 передачі) , Липовцев (14 + 11 підбирань + 4 передачі), Івшин (13)

Д: Липовий (22 + 8 підбирань + 4 передачі + 7 втрат), Фанденбьорк (19 + 10 підбирань + 5 передач), Дроздов (17 + 8 підбирань).

Рахунок у серії - 1:1.