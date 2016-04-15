Легендарний баскетболіст Брайант побив світовий рекорд рок-групи Led Zeppelin

Легендарний баскетболіст Кобі Брайант, який вчора провів свій останній матч у кар'єрі, побив рекорд британської рок-групи Led Zeppelin з продажу атрибутики за один день, повідомляє ESPN.com.

Під час гри команди Брайанта "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Юти Джаз" на арені каліфорнійців "Стейплс-Центр" було продано фанатської речей на 1,2 мільйона доларів.

В середньому одна людина на арені витрачала на атрибутику 61 долар, а середній чек склав 230 доларів.

Попередній рекорд Led Zeppelin був встановлений під час концерту на лондонській "О2 Арені" в грудні 2007 року. Тоді від продажу атрибутики було виручено 1 мільйон доларів.

Як повідомляв УНІАН, вчора Кобі Брайант провів останній матч у своїй двадцятирічній професійній кар'єрі. Набравши в цьому поєдинку 60 очок, він вирвав для "Лейкерс" перемогу у грі з "Ютою".