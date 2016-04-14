Легендарний баскетболіст Брайант вирвав перемогу для "Лейкерс" у своєму останньому матчі в кар'єрі (відео)

Легендарний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант набрав 60 очок у своєму останньому матчі в кар'єрі.

У матчі з "Ютою Джаз" команда 37-річного захисника поступалася після першої половини гри з різницею в 15 очок, але зусиллями Брайанта у другій частині матчу змогла переламати хід зустрічі і виграти з рахунком 101:96.

За 42 хвилини герой вечору 50 разів атакував кільце, реалізувавши 22 кидка. З них шість були триочковими.

ЛА Лейкерс - Юта - 101:96 (19:21, 23:36, 24:18, 35:21)

ЛАЛ: Брайант (60), Кларксон (12 + 7 підбирань).

Ю: Лайлз (18 + 11 підбирань + 5 перехоплень), Хейворд (17), Мек (12 + 6 передач + 5 підбирань), Інглз (12), Уізі (10 + 9 підбирань).

Як повідомляв УНІАН, найдорожчі квитки на останній матч Брайанта продавалися за 27,5 тисяч доларів. Захисник-ветеран також висловлював бажання, щоб гравці "Юти" не піддавалася йому в цій грі.

Кобі Брайант всю професійну кар'єру, що почалася в 1996 році, провів у "Лос-Анджелес Лейкерс". Він п'ять разів вигравав чемпіонат НБА (2000-2002, 2009, 2010) та один раз визнавався найціннішим гравцем регулярного чемпіонату ліги (2008).

У 2006-му році Брайант в матчі проти "Торонто Репторс" набрав 81 очко. Це другий максимальний показник за набраними очками гравця в одному матчі за всю історію НБА, а також перший, починаючи з 1962 року.

Усього за 20-річну кар'єру захисник "Лейкерс" набрав 33 643 очки - це третій показник в історії НБА.