Український баскетболіст Лень і його "Фінікс" завершили сезон в НБА

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень разом з командою завершив виступ в нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У своєму останньому матчі регулярного чемпіонату "Фінікс" обіграв напіврезервний склад "Лос-Анджелес Кліпперс" з рахунком 114:105. Лень у цьому поєдинку провів 28 хвилин, набравши за цей час 10 очок, 3 підбирання, передачу та втрату.

Фінікс — ЛА Кліпперс - 114:105 (25:27, 37:28, 23:20, 29:30)

Ф: Телетовіч (22 + 9 підбирань), Люер (16 + 14 підбирань), Такер (14 + 7 підбирань), Вільямс (14 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Букер (12 + 5 втрат), Гудвин (10 + 5 передач), Лень (10)

ЛАК: Джонсон (19), Вілкокс (19), Ріверс (16 + 5 передач), Олдріч (14 + 10 підбирань + 3 блок-шота), Грін (12 + 7 підбирань + 5 передач).

Ця перемога стала для "Фінікса" 23-ю у сезоні при 59-ти поразках. Регулярний чемпіонат команда завершила на чотирнадцятому місці Західної конференції, випередивши лише "Лос-Анджелес Лейкерс".

Статистика Олексія Леня в сезоні 2015/16 склала 9,0 очки, 7,7 підбирання, 1,2 передачі, 0,8 блок-шота та 1,9 втрати в середньому за гру. Індивідуально це був найкращий сезон у трирічної кар'єрі українця в НБА.

Олексій Лень є уродженцем міста Антрацит Луганської області. Професійну кар'єру центровий розпочав у дніпропетровському "Дніпрі", звідки в 2011 році поїхав у Студентську лігу США (NCAA) виступати за Університет Меріленд. У 2013-му році українець був обраний під п'ятим номером драфта НБА командою "Фінікс Санс".