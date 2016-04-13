Один з найталановитіших баскетболістів України відмовився влітку йти в НБА

Один з найталановитіших український баскетболістів Святослав Михайлюк оголосив про те, що не буде наступного літа брати участь у драфті НБА. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Наступний сезон 18-річний український захисник знову проведе в американській студентській лізі NCAА, виступаючи за свою нинішню команду "Канзас Джейхоукс".

"Я поговорив з тренером, і прийняв рішення провести третій сезон в якості гравця Джейхоукс", - написав Михайлюк.

Минулий сезон у складі "Канзасу" не можна назвати вдалим для Михайлюка. У складі "Канзасу" він проводив 12,9 хвилини на майданчику, набираючи за цей час 5,2 очки, 1,4 підбору і 1,0 передачі в середньому за гру.

Влітку він міг виставити свою кандидатуру на драфт НБА - процедуру, коли всі клуби ліги по черзі вибирають молодих баскетболістів для подальшої співпраці з ними.

Святослав Михайлюк є уродженцем Черкас і вихованцем клубу "Черкаські Мавпи". У 2013 році захисник у віці 15 років дебютував в основній команді клубу, ставши наймолодшим баскетболістом в історії чемпіонату України.

Влітку 2014 року Михайлюк став студентом Університету Канзасу і з того часу виступає за команду цього вузу, який, на думку фахівців, має одну з найсильніших баскетбольних програм у США.