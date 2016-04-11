У чемпіонаті України з баскетболу визначилися всі півфіналісти

У чемпіонаті України з баскетболу визначилися всі учасники півфінальних серій плей-офф.

Останньою командою, що пройшла в півфінал, стали "Черкаські Мавпи", які сьогодні у третьому матчі протистояння обіграли МБК Миколаїв з рахунком 68:64. Таким чином загальний рахунок у серії - 2:1 на користь черкащан.

"Черкаські Мавпи" — МБК Миколаїв - 68:64 (19:13, 12:13, 16:24, 21:14)

ЧС: Артамонов (14), Носков (13), Хол (10 + 3 перехоплення), Сізов (9 + 6 підбирань + 5 перехоплень)

Н: Іванов (19 + 10 підбирань), Цикалюк (12 + 8 підбирань), Тонченко (11 + 10 передач + 5 втрат), Шостуха (8 + 6 підбирань).

Раніше в півфінал пробилися криворізький "Кривбас", київське "Динамо" та южненський "Хімік", які з рахунком 2:0 в серії переграли відповідно одеську "Біпу", БК "Запоріжжя" та луцький "Волиньбаскет".

Таким чином були сформовані такі півфінальні пари: "Хімік" - "Черкаські Мавпи" та "Кривбасс" - "Динамо".

Півфінальні серії триватимуть до трьох перемог однієї з команд. Перші матчі мають відбутися 14-15 квітня.