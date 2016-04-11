У НХЛ завершено регулярний чемпіонат і стали відомі всі пари плей-офф
В останніх двох матчах регулярного сезону перемоги взяли "Філадельфія" та "Анахайм".
У Національній хокейній лізі (НХЛ) минулої ночі завершився регулярний чемпіонат, після чого стали відомі всі пари команд, якы зустрінуться у першому раунді плей-офф.
В останніх поєдинках основного сезону перемоги здобули "Філадельфія" та "Анахайм". Ці результати вплинули на підсумкове становище команд у турнірних таблицях НХЛ.
Нью-Йорк Айлендерс — Філадельфія - 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Шайби: 05:58 Кулемін (де Хаан, Пулок) — 1:0, 09:19 Мартін (Пулок, де Хаан) — 2:0, 11:15 Гостісбіхир (Ворачек, Шенн — більш) — 2:1, 19:52 Медведєв (Рід, Казінс — більш.) — 2:2, 26:38 Раффл (Лотон, Шенн) — 2:3, 45:50 Лотон (Раффл) — 2:4, 51:10 Амбергер (Раффл, Медведєв) — 2:5
Воротарі: Грайсс (Гібсон) — Нойвірт
Три зірки: Раффл (Ф), Медведєв (Ф), де Хаан (НЙ)
Вашингтон — Анахайм - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Шайби: 24:34 Перрі (Гарбатт) — 0:1, 26:36 Рітчі (Сантореллі, Вагнер) — 0:2
Воротарі: Грубауер — Андерсен
Три зірки: Вільямс (В), Андерсен (А), Перрі (А)
Таким чином після закінчення всіх матчів регулярного чемпіонату була повністю сформована сітка плей-офф. У Східній конференції вона виглядає наступним чином:
Вашингтон — Філадельфія
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Піттсбург — Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бей — Детройт
У Західній конференції зіграють:
Даллас — Міннесота
Сент-Луїс — Чикаго
Анахайм — Нешвілл
Лос-Анджелес — Сан-Хосе
Як повідомляв УНІАН, чотири пари учасників плей-офф стали відомі в ніч на 10 квітня.