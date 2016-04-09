НБА: "Детройт" вийшов у плей-офф, "Сан-Антоніо" програв "Денверу"

В центральному матчі дня Національної баскетбольної асоціації "Детройт" переграв "Вашингтон". Завдяки цьому "Пістонс" стали сьомою командою Східної конференції, яка гарантувала собі місце в плей-офф.

При цьому поразка "Вашингтона" позбавила його шансів потрапити в бажану вісімку кращих. За вакантне восьме місце все ще борються "Індіана" і "Чикаго". Щоправда, якщо "Буллс" наступної ночі поступляться лідеру конференції "Клівленду", шансів продовжити сезон у них не залишиться.

Детройт — Вашингтон - 112:99 (39:25, 23:30, 24:29, 26:15)

Д: Джексон (39 + 9 передач + 5 втрат), Харріс (17 + 9 підбирань), Калдуелл-Поуп (14), Морріс (13 + 7 підбирань), Бейнс (12 + 5 підбирань)

В: Морріс (29 + 7 підбирань), Біл (25 + 6 підбирань + 6 втрат), Нене (13), Сешнс (12 + 6 передач).

Головний тренер другої команди Західної конференції Грегг Попович знову надав можливість для відпочинку своїм лідерам. У поєдинку проти "Денвера" не грали ЛаМаркус Олдрідж, Ману Жинобілі, Денні Грін, Кавай Ленард і Тоні Паркер. Резервний склад, тим не менш, до останнього претендував на перемогу над "Наггетс", але досягти її не зумів.

Денвер — Сан-Антоніо - 102:98 (24:18, 27:35, 26:19, 25:26)

Д: Нуркіч (21 + 9 підбирань), Мудіай (20 + 6 підбирань + 5 передач), Семпсон (16), Бартон (11), Йокіч (8 + 15 підбирань)

СА: Данкан (21 + 7 підбирань), Вест (17 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Мартін (17 + 6 підбирань), Сіммонс (15 + 5 підбирань).

"Даллас", обігравши "Мемфіс", зміцнив свої позиції в зоні плей-офф НБА. Для того, щоб забезпечити собі місце у вісімці кращих Західної конференції, команді Дірка Новіцкі достатньо виграти в одному з трьох матчів, що залишилися.

Даллас — Мемфіс - 103:93 (18:21, 28:28, 28:19, 29:25)

Д: Новіцкі (21), Андерсон (19 + 10 підбирань + 3 блок-шота), Харріс (16 + 6 втрат), Меттьюз (11), Фелтон (11 + 14 передач + 6 підбирань)

М: Аллен (25 + 7 підбирань + 3 перехоплення), Рендольф (13 + 6 підбирань), Барнс (11 + 7 підбирань + 5 передач), Фармар (11), Стівенсон (10 + 6 підбирань + 5 передач).

Один з конкурентів "Далласа" за місце в плей-офф "Юта" навпроти упустила можливість відірватися від переслідувачів з "Х'юстона". Вчора вночі "Джаз" вдома несподівано програли "Кліпперс", які приїхали в Солт-Лейк Сіті без всіх своїх лідерів. Перемогу команді з Лос-Анджелеса приніс влучний триочковий Джамала Кроуфорда за дві секунди до кінця овертайму.

Юта — ЛА Кліпперс - 99:102 ВІД (26:25, 26:22, 20:29, 22:18, 5:8)

Ю: Хейворд (24 + 13 підбирань + 5 передач + 7 втрат), Мек (13), Худ (13 + 5 підбирань), Фейворс (11 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Бьоркс (11)

ЛАК: Кроуфорд (30 + 5 підбирань), Олдріч (21 + 18 підбирань + 5 перехоплень), Пірс (18 + 3 перехоплення + 5 втрат), Грін (18), Пріджионі (13 + 7 підбирань + 7 передач).

Шарлотт — Бруклін - 113:99 (25:25, 25:18, 34:21, 29:35)

Ш: Уокер (22 + 3 блок-шота), Деніелз (17), Батюм (14 + 6 підбирань + 6 передач), Вільямс (12 + 3 перехоплення), Камінскі (12), Лін (11 + 5 підбирань)

Б: Еллінгтон (21), Робінсон (16 + 17 підбирань), Кілпатрік (16), МакКаллоу (12 + 3 перехоплення).

Орландо — Майамі - 112:109 (19:27, 34:28, 26:25, 33:29)

Про: Вучевіч (29 + 6 підбирань), Фурньє (28 + 7 підбирань + 7 передач), Пейтон (16 + 10 передач), Оладіпо (13)

М: Уейд (17 + 5 передач), Драгіч (15 + 8 підбирань + 6 передач), Джонсон (13), Уайтсайд (13 + 16 підбирань + 4 блок-шота), Річардсон (13 + 5 підбирань), Грін (11), Денг (10 + 10 підбирань).

Філадельфія — Нью-Йорк - 102:109 (24:28, 22:21, 28:33, 28:27)

Ф: Ковінгтон (30 + 11 підбирань), Сміт (20 + 7 підбирань + 7 передач), Стаускас (17 + 7 підбирань + 5 передач), Ноель (17 + 10 підбирань), Грант (10 + 5 підбирань)

НЙ: Лопес (24 + 15 підбирань + 3 блок-шота), Ентоні (20), Грант (16 + 6 передач + 5 підбирань), Вуячіч (16 + 5 підбирань), Вільямс (11 + 9 підбирань), О'Куінн (10 + 8 підбирань).

Бостон — Мілуокі - 124:109 (30:35, 35:23, 36:22, 23:29)

Б: Зеллер (26 + 4 блок-шота), Томас (20), Бредлі (16), Оліник (16 + 7 підбирань), Саллінджер (15 + 5 підбирань)

М: Адетокунбо (27 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Паркер (18 + 5 підбирань), Пламлі (16 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Вон (12), Монро (10 + 8 підбирань), Енніс (9 + 11 передач + 6 підбирань).

Торонто — Індіана - 111:98 (20:15, 30:31, 32:20, 29:32)

Т: Пауелл (27 + 6 підбирань), Райт (19), Джозеф (18 + 9 передач), Росс (14), Валанчюнас (10)

І: Елліс (17), С.Хілл (16), Джордж (14), Майлз (13), Аллен (12 + 8 підбирань).

Нью-Орлеан — ЛА Лейкерс - 110:102 (24:27, 33:19, 30:21, 23:35)

АЛЕ: Ажинса (28 + 15 підбирань), Даглас (20 + 6 підбирань), Каннінгем (19), Беббітт (15), Хемілтон (12), Фрейзер (7 + 12 передач)

ЛАЛ: Расселл (32), Кларксон (26), Брайант (14).