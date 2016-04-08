Українець Лень встановив персональний рекорд в НБА

Український центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень минулої ночі встановив особистий рекорд за кількістю передач, зроблених в одному матчі НБА.

У поєдинку з "Х'юстон Рокетс" уродженець Антрациту Луганської області віддав сім результативних передач. Раніше його кращим результатом були шість передач у матчі з "Мемфіс Грізліс", який відбувся близько місяця тому.

Таким чином список вищих досягнень Леня в окремих статистичних категоріях сьогодні виглядає так:

Очки – 31 (проти "Орландо" 4 березня 2016 року)

Підбирання – 18 (проти "Х'юстона" 4 лютого 2016 року)

Передачі – 7 (проти "Х'юстона" 7 квітня 2016 року)

Перехоплення – 4 (проти "Індіани" 22 листопада 2014 року)

Блок-шоти – 6 (три рази, вперше проти "Філадельфії" 2 січня 2015 року).

Олексій Лень виступає за "Фінікс" у Національній баскетбольній асоціації з 2013 року, його контракт з цією командою закінчується в наступному році. Раніше українець грав за дубль дніпропетровського "Дніпра" і команду університету Меріленд у студентській лізі США.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі Олексій Лень допоміг "Фініксу" здобути гостьову перемогу над "Х'юстоном".