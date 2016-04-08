Українець Лень допоміг "Фініксу" виграти матч НБА проти "Х'юстона"
08:14, 08 квітня 2016Баскетбол
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Поєдинок склався для центрового не найкращим чином, проте його команда перемогла.
Reuters
Український центровий команди "Фінікс Санс" Олексій Лэнь минулої ночі допоміг своїм партнерам обаграть у виїзному матчі Національної баскетбольної асоціації "Х'юстон Рокетс".
Поєдинок завершився з рахунком 124:115 на користь "Фінікса", але для українця ця гра склалася не найкращим чином. За 30 хвилин на майданчику він набрав 6 очок, 8 підбирань і 7 передач. Також на рахунку баскетболіста втрата і 4 фолу.
Наприкінці матчу, коли "Фінікс" зробив переможний ривок, Лень участі у грі не брав.
Як раніше повідомляв УНІАН, у програному матчі проти "Атланти" Олексій Лень набрав за "Фінікс" 10 очок.
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