Українець Лень допоміг "Фініксу" виграти матч НБА проти "Х'юстона"

Український центровий команди "Фінікс Санс" Олексій Лэнь минулої ночі допоміг своїм партнерам обаграть у виїзному матчі Національної баскетбольної асоціації "Х'юстон Рокетс".

Поєдинок завершився з рахунком 124:115 на користь "Фінікса", але для українця ця гра склалася не найкращим чином. За 30 хвилин на майданчику він набрав 6 очок, 8 підбирань і 7 передач. Також на рахунку баскетболіста втрата і 4 фолу.

Наприкінці матчу, коли "Фінікс" зробив переможний ривок, Лень участі у грі не брав.

Як раніше повідомляв УНІАН, у програному матчі проти "Атланти" Олексій Лень набрав за "Фінікс" 10 очок.