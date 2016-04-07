Легендарний гравець НБА Брайант готується до свого останнього матчу в кар'єрі

Легендарний захисник команди НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант не хоче, щоб у його останньому матчі в кар'єрі, який відбудеться 13 квітня, суперники з "Юти Джаз" робили його команді поблажки. Про це він заявив під час прес-конференції на домашній арені каліфорнійців "Стейплс-Центр", повідомляє ESPN.

"Юта виграла у нас в останніх кількох матчах, і я сподіваюся, що вони вийдуть на майданчик і спробують це повторити. <...> Для мене це найкраща форма змагань. Найкраща остання гра, яку я можу собі уявити, повинна бути конкурентною і важкою. Саме таким має бути баскетбол", - сказав Брайант.

37-річний захисник поки не знає, які емоції буде відчувати під час останнього матчу.

"Можливо, я буду сидіти зі сльозами на очах. Я сумніваюся в цьому, але таке може статися. Я не знаю, подивимося", - додав баскетболіст.

Кобі Брайант прийшов в НБА в 1996 році і всю кар'єру провів в "Лейкерс". Разом з калифорнийцами він п'ять разів ставав чемпіоном НБА, 18 разів брав участь у Матчі всіх зірок, а в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем ліги.

Нинішній чемпіонат став найгіршим для "Лос-Анджелес Лейкерс" за всю історію команди, яка триває з 1948 року. Вона виграла лише 16 з 78 матчів. Весь сезон "Лейкерс" супроводжувався прощальним турне Брайанта, якому влаштовували особливі почесті в кожному місті під час виїзних матчів.