Український баскетболіст "Фінікса" Лэнь програв у черговому матчі НБА

Команда Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Фінікс Санс", за яку виступає український центровий Олексій Лэнь, минулої ночі програла в черговому матчі регулярного чемпіонату "Атланті Хоукс" з рахунком 90:103.

Уродженець міста Антрацит з Луганської області добре провів першу половину зустрічі, але після великої перерви грав вже не настільки ефективно. Саме у другій частині гри "Фінікс" дозволив "Атланті" взяти контроль за матчем і завершити його в свою користь.

У сумі на рахунку Олексія Лэня 10 очок, 7 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот і 1 перехоплення, які були набрані за 35 хвилин ігрового часу. Також українець зробив 4 втрати та отримав 4 фоли.

"Фінікс Санс" знаходиться на 14-му, передостанньому місці в Західній конференції НБА. Команда, що виграла 20 матчів у 78 іграх, кілька тижнів тому втратила шанси вийти в плей-офф.