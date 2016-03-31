Міністр молоді і спорту України закликає баскетболіста Леня виступити за національну збірну

У ньому міністр запропонував гравцю розглянути пропозицію виступити за національну збірну України, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

"Твоя майстерність підкорила серця багатьох прихильників баскетболу в Україні. Юні і дорослі гравці, тренери, функціонери слідкують за твоєю грою у найсильнішій лізі світу. Трансляції з-за океану матчів Фінікса стають справжнім святом для цінителів баскетболу, які попри пізній час отримують насолоду від твоїх дій на паркеті. Зокрема, усіх небайдужих захоплює твоя шедевральна, інакше і не назвеш, серія з семи дабл-даблів в останніх матчах НБА. А твій успішний виступ проти Голден Стейт (26 очок, 13 підбирань, 3 передачі) зірвав аплодисменти не лише на трибунах "Оракл арени", а й сприяв емоційному піднесенню твоїх українських фанів", - зазначає міністр у своєму листі.

"Україна зараз перебуває у центрі уваги усього світу. Політична і економічна ситуація непроста, але люди потребують свята і перемог, і хто, як не спортивні герої, можуть їх здобути. Сьогодні баскетбольне життя в Україні завдяки увазі міністерства спорту і профільної федерації на підйомі. Держава і ФБУ піклуються про баскетбол. На фінішну пряму виходять чемпіонати у Суперлізі, жіночій лізі, усю Україну охопив регулярний чемпіонат юнацької баскетбольної ліги. Яскравим свідченням позитивних змін на краще є перемога національної жіночої збірної України у кваліфікації ЄвроБаскету-2017 над чинними чемпіонками Європи – збірною Сербії", - наголосив Жданов.

"Невдовзі прийде черга продемонструвати свою міць чоловічій збірній, яка 31 серпня – 17 вересня проведе кваліфікаційний турнір на ЄвроБаскет-2017. Пропоную тобі розглянути пропозицію виступити за збірну України. Тільки коли ми разом, ми непереможні! Слава Україні!", - закликав міністр.

Олексій Лень - вихованець баскетбольної школи дніпропетровського "Дніпра". За оцінками фахівців вважається найсильнішим українським баскетболістом останніх років. Став найрезультативнішим гравцем у складі юніорської чоловічої збірної України на Чемпіонаті Європи у Литві в 2010 році – 26 очок, 18 підбирань, 3 блок-шоти. На даний момент, за національну команду не провів жодного матчу.