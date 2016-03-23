Южненський "Хімік" програв французькому "Елан Шалон" у чвертьфіналі баскетбольного Кубка Європи

Таким чином, українська команда програла серію до двох перемог з рахунком 0:2 і припинила боротьбу в єврокубку, повідомляє офіційний сайт турніру.

Суперник домігся відчутної переваги в першій половині гри. Французи виграли стартову чверть з різницею у 8 очок (14:22), а другу 10-хвилинку з перевагою в 3 бали - 15:18. Після великої перерви гості зуміли втримати перевагу в третій чверті (21:21). А в заключній четвертій "Хімік" зумів виграти з різницею в 7 балів, чого не вистачило для загальної перемоги в матчі - 29:22 79:83 в загальному рахунку.

Кращим бомбардиром у складі української команди в цьому матчі став Олександр Антіпов, на рахунку якого 18 очок.

У першому матчі серії, який відбувся 16 березня у Франції, "Елан Шалон" виграв з рахунком 115:94.