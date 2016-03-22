Оприлюднено регламент нової баскетбольної Ліги чемпіонів під егідою ФІБА

Європейське відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА-Європа) провела презентацію першого турніру Ліги чемпіонів, який відбудеться в сезоні 2016/17.

У турнірі візьмуть участь 56 команд, в тому числі чемпіони національних першостей з 30 європейських ліг.

У загальній складності буде зіграно 300 ігор за 8 місяців змагань у першому сезоні нового змагання.

Ігри будуть проводитися по середах і четвергах з тією метою, щоб не порушити графік проведення національних змагань.

32 команди будуть грати в регулярному сезоні Ліги чемпіонів. 24 з цих 32 команд отримають пряму путівку в основний раунд змагань, грунтуючись на спортивних критеріях. Ще 8 команд визначаться у кваліфікаційному турнірі з 28 клубів.

Попередньо, ФІБА-Європа дала добро на участь 1 команди від України, однак офіційного підтвердження цього рішення поки не послідувало.