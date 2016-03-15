"Фінікс Санс" українця Леня втратив шанси потрапити в плей-офф НБА (відео)

За підсумками чергового ігрового дня регулярного чемпіонату баскетболісти НБА «Фінікс Санз», незважаючи на перемогу в поєдинку з «Міннесота Тімбервулвз», позбавилися навіть математичних шансів на потрапляння в плей-офф, повідомляє Баскетбол України.

У плей-офф колектив з Арізони не зіграє шостий рік поспіль, що є найгіршим результатом за весь час існування.

Слід зазначити, що в останній раз «Санз» не виходили в плей-офф у двох сезонах поспіль в період з 1986 по 1988 рік. Після цього команда видала серію з 13 послідовних потраплянь у плей-офф і грала у фінальній серії 1993 року, поступившись «Чикаго Буллз» з рахунком 2-4.

"Фінікс" виграв у "Міннесоти" з рахунком 107:104. У цьому матчі Лэнь провів на майданчику 25 хвилин 48 секунд виконав 3 із 8 влучних кидків з гри (з них 0/1 триочковий) 3 з 4 штрафних, зробив 3 підбирання в нападі і 8 в захисті, віддав 2 передачі, набрав 5 фолів, скоїв 1 перехоплення і 5 втрат, набрав 9 очок.

Саме Лень, поставивши важливий заслін, допоміг форварду «Фінікса» Мірзі Телетовичу забити переможний кидок за 1,2 секунди до фінальної сирени. На рахунку Телетовича в цій грі 21 очко та 8 підбирань.