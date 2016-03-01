Український баскетбольний арбітр буде обслуговувати матчі олімпійського турніру Ріо-2016

Федерація Баскетболу України отримала офіційного листа з ФІБА щодо суддівських призначень на Олімпійський баскетбольний турнір на Іграх ХХХІ Літньої Олімпіади у Ріо-де-Жанейро-2016 (5 – 21 серпня), повідомляє прес-служба ФБУ.

У листі опублікований перелік арбітрів, що працюватимуть на баскетбольних матчах головних стартів чотириріччя. У компанії 33-х суддів з 25 країн світу є і українець – суддя ФІБА Борис Рижик.

Лист підписаний генеральним секретарем ФІБА Патріком Бауманом. Призначення Бориса Рижика цілком логічно, за його плечима – кваліфіковане суддівство матчів лондонської Олімпіади-2012. Той факт, що українського арбітра знову включили до списку тих, хто працюватиме на баскетбольному олімпійському турнірі, є яскравим свідченням визнання української суддівської школи, а відтак і українського суддівського корпусу світовою баскетбольною спільнотою.