Жіноча збірна України з баскетболу обіграла діючих чемпіонів Європи з Сербії у відборі до Євробаскету-2017

У київському Палаці спорту завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих команд, в якому збірна України приймала команду Сербії і виграла з рахунком 78:75.

Гостьова команда, яка є чинним чемпіоном Європи, на початку мала помітну перевагу і виграла першу чверть з рахунком 14:9. Друга 10-хвилинка також виявилася невдалою для українок. які билися на рівних але, в підсумку поступилися з різницею у 3 очки - 22:25. В результаті, 31:39 за підсумками першої половини.

Поступаючись в рахунку у 8 очок, українки в третьому періоді кинулися в погоню і досягли в цьому помітного успіху. Команда не лише зрівняла рахунок, але і вийшла вперед на 1 бал - 25:16 і 56:55.

Доля матчу вирішувалася у заключній 10-хвилинці, в якій українки не тільки зберегли свою перевагу але й збільшили її на 2 бали - 22:20 і 78:75.

Кращим бомбардиром матчу у складі збірної України стала Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко.

Таким чином, українська команда стала одноосібним лідером групи D відбіркового турніру, відірвавшись від команди Сербії. На рахунку українок 3 перемоги і жодної поразки.