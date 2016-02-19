Жіноча збірна України з баскетболу проведе ключовий матч відбору Євробаскету-2017 з командою Сербії

Жіноча національна збірна України зіграє 20 лютого надзвичайно важливий поєдинок кваліфікації ЄвроБаскета-2017 проти команди Сербії.

Згідно регламенту турніру до фінальної частини змагань потрапляють переможці усіх 9 групп відбуркового турніру, а також шість кращих команд з тих, що посіли другі місця. До 15 команд приєднаються господині турніру - збірна Чехії.

У збірних України та Сербії по 4 очки, команди здобули по дві перемоги над Німеччиною та Люксембургом. Сербки очолюють таблицю завдяки кращій різниці очок в перших двох матчах. Вони розтрощили Німеччину (100:57) та Люксембург (132:38) - "+137". У той же час, українки обіграли Люксембург (90:38) та Німеччину (66:64) - "+64".

В очних зустрічах буде вирішуватися доля 1-го місця та прямої путівки до Чехії.

Збірна Сербії є чинним чемпіоном Європи-2015 і вваажається фаворитом в протистоянні з Україною.

Матч відбудеться у київському Палаці спорту. Початок гри 20 лютого о 17.30.