Збірна України у відборі до Євробаскету-2017 зіграє зі Словенією

У Мюнхені (Німеччина) відбулася процедура жеребкування відбіркового турніру Євробаскету-2017. за підсумками якого збірна України потрапила до Групи Е, повідомляється в Twitter Європейського відділення міжнародної федерації баскетболу FIBA-Europe.

Суперниками українців у відборі стануть команди Словенії, Болгарії та Косово.

Згідно з регламентом змагань, команди при жеребкуванні склали сім груп шість груп по чотири збірні і одну - три команди. Відбірковий турнір пройде з 31 серпня по 17 вересня. Переможці груп і чотири з семи команд з кращими показниками серед посіли 2-е місця, отримають путівки на чемпіонат Європи.

Раніше визначилися 13 учасників Євробаскету-2017 - команди чотирьох приймаючих турнір країн (Фінляндія, Ізраїль, Румунія і Туреччина), фіналісти Євробаскету-2015 і учасники Олімпіади-2016 в Ріо - Іспанія і Литва, а також сім команд (крім Туреччини), які будуть брати участь у майбутніх Олімпійських кваліфікаційних турнірах: Хорватія, Чехія, Франція, Греція, Італія, Латвія і Сербія.

Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня.