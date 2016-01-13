Український легіонер команди НБА "Фінікс Санс" Лень пропускає три гри поспіль через травму

Єдиний український гравець у найсильнішій баскетбольній лізі світу - північноамериканській НБА - Олексій Лень пропускає три поспіль гри своєї команди "Фінікс Санс" через травму, повідомляє "Баскетбол України".

У Леня діагностовано пошкодження зв'язок лівої руки.

У ніч на середу за київським часом український баскетболіст не брав участі в матчі "Санс" проти "Індіани Пейсерс", який сонячні програли з рахунком 97:116.

Крім того, Лень не зможе взяти участь в матчах проти "Бостона" і "Міннесоти".

У нинішньому сезоні Лень в середньому за гру проводить 18 хвилин на майданчику, набираючи 6,4 очка і роблячи 5,5 підбора.