Український легіонер команди НБА "Фінікс Санс" Лень пропускає три гри поспіль через травму
16:41, 13 січня 2016Баскетбол
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Баскетболіст вже не взяв участь в матчі регулярного чемпіонату "Фінікс" - "Індіана"
Олексій Лэнь пропускає три матчі через травми / washingtonpost.com
Єдиний український гравець у найсильнішій баскетбольній лізі світу - північноамериканській НБА - Олексій Лень пропускає три поспіль гри своєї команди "Фінікс Санс" через травму, повідомляє "Баскетбол України".
У Леня діагностовано пошкодження зв'язок лівої руки.
У ніч на середу за київським часом український баскетболіст не брав участі в матчі "Санс" проти "Індіани Пейсерс", який сонячні програли з рахунком 97:116.
Крім того, Лень не зможе взяти участь в матчах проти "Бостона" і "Міннесоти".
У нинішньому сезоні Лень в середньому за гру проводить 18 хвилин на майданчику, набираючи 6,4 очка і роблячи 5,5 підбора.
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