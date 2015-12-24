Український баскетболіст Кравцов покинув ЦСКА

Баскетболіст збірної України поповнив ряди ЦСКА в кінці вересня, коли на команду навалилася епідемія травм, і підписав тримісячний контракт, повідомляє прес-служба ЦСКА.

Кравцов виходив на майданчик у 9 матчах, його середні показники – 4,8 очки (80% влучень двоочкових кидків), 2,0 підбору, 0,2 передачі, 0,1 перехоплення, 0,3 блок-шота за 7,2 хвилини.

Головний тренер ЦСКА Дімітріс Ітудіс зазначив: "Ми вдячні Славі за той час, який він провів з нами. Було здорово повернути його в європейський баскетбол, надати йому своєрідний поштовх. Він допоміг нам, ми, сподіваюся, допомогли йому. Він підписав контракт, який подовжувався кожен місяць, оскільки клуб чекав повернення в стрій Джоела Фриленда, і зараз Славі необхідно перейти в команду, де у нього буде місце в складі. Ми тепло попрощалися і пообіцяли один одному залишатися на зв'язку".

У свою чергу, Кравцов зазначив: "Насамперед, хочу подякувати клубу за те, що запросили, прийняли мене в армійську сім'ю. Спасибі всім хлопцям, моїм товаришам по команді, персоналу, тренерському штабу. Тут кожен вносить величезний внесок у спільну справу, і я це відчув на собі. Окремо скажу про вболівальників, які завжди були поруч, вдома і на виїзді, в добрі і важкі часи. Особливе спасибі дівчаткам на клубній базі, які спеціально для мене ліпили вареники! Від душі бажаю команді успіху в цьому сезоні. Нехай у 2016-му Кубок чемпіонів Євроліги приїде в УСК ЦСКА. Зараз я разом з агентом розглядаю варіанти працевлаштування. Хочу продовжити кар'єру в європейському баскетболі і заявити про себе на високому рівні. І, головне, хочу побажати якнайшвидшого одужання Андрію Ватутіну. Впевнений, президент скоро повернеться в лад у відмінній формі і проявить властиві йому якості справжнього лідера".

Московський ЦСКА 6 разів ставав кращою командою Європи. Клуб є 2-разовим чемпіоном Євроліги (2006, 2008) і 4-разовим володарем Кубка Європейських Чемпіонів (1961, 1963, 1969, 1971).

Команда регулярно потрапляє у Фінал чотирьох Євроліги, четвірку найсильніших клубних команд Європи