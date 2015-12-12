Україна залишилася без права приймати матчі Євробаскету-2017

Фінляндія, Ізраїль, Румунія і Туреччина будуть приймаючими країнами FIBA EuroBasket 2017, оголошено на урочистій церемонії в Мюнхені (Німеччина) в суботу вдень, повідомляється на офіційному сайті FIBA-Europe.

Фінальний матч чемпіонату буде проведено в Стамбулі.

Виходячи з безпрецедентного успіху Євробаскет 2015, який вперше в історії турніру був проведений кількома країнами одночасно, Рада ФІБА-Європа вирішила йти тим самим шляхом при підготовці до чемпіонату Європи 2017.

Фінальна частина попереднього розіграшу турніру в 2015 році проходила в Хорватії, Франції, Німеччини та Латвії.

Як повідомляв УНІАН, Україна була удостоєна права проведення Євробаскету-2015, але в червні 2014 року була позбавлена можливості прийняти турнір через нестабільну економічну ситуацію та військовогий конфлікт на сході країни. Разом з тим, Україні було надано першочергове право організації Євробаскету-2017. Потім Федерація баскетболу України відмовилася від проведення турніру в цілому, але продовжувала претендувати на проведення одного групового турніру в якості співорганізатора змагань.