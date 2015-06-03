Мурзін є основним кандидатом на пост головного тренера збірної України з баскетболу

12:54, 03 червня 2015
Баскетбол
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Новим головним тренером національної збірної України з великою ймовірністю стане Євген Мурзін.

Евгений Мурзин претендует на должность главного тренера сборной Украины / telegraf.com.ua

Очікується, що офіційно про це буде оголошено в найближчі дні, повідомляє "Планета Баскетбол".

Допомагати Мурзіну будуть Денис Журавльов і Олександр Лохманчук.

В останні роки (2009-го) 49-річний Мурзін очолював івано-франківську «Говерлу», з якої вигравав бронзу Суперліги і був фіналістом Кубка Суперліги. Втім, в двох останніх сезонах франківці не потрапляли в плей-офф, а основні їх успіхи були пов'язані з використанням легіонерів. Також Мурзін тренував київський «Будівельник» та «Черкаські Мавпи».

Минулого тижня новообраний президент ФБУ Михайло Бродський, оголосивши про звільнення з поста тренера збірної Майка Фрателло назвав Мурзіна серед топ-кандидатів на тренерський пост. Також згадувались прізвища Кирила Большакова, Дениса Журавльова і Карліса Муйжнієкса. Бродського і Мурзіна пов'язують давні дружні відносини, ще з часів ігрових виступів Євгена Вікторовича за «Денді-Баскет».

Як повідомляв УНІАН, 28 травня Виконком ФБУ обрав нового президента Бродського, віддавши перевагу йому перед тепер вже екс-президентом Олександром Волковим. У той же день у відставку був відправлений тренер національної збірної американський фахівець Майк Фрателло. 2 червня також стало відомо, що за команду більше не буде виступати натуралізований американець Юджин Джеттер, який свого часу отримав "спортивне громадянство" України.

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