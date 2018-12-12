Дніпро вийшов у чвертьфінал Кубку України з баскетболу

У двох матчах дніпряни впевнено переграли СумДУ.

Баскетбольний клуб "Дніпро" вийшов у чвертьфінал Кубку України. Дніпряни і в другому матчі 1/8 фіналу Кубка України впевнено перемогли "СумДУ" – 91:60.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Уже після першого поєдинку суперників у Дніпрі для представників Вищої ліги особливих ілюзій не залишалося. З початком другої зустрічі перші результативні атаки гостей з влучними триочковими Ревзіна та Вільховецького лише посили це враження.

Дніпряни впевнено контролювали поєдинок та ще до перерви здобули 22 очка переваги. Відтак за сумою двох матчів це вже була прірва в 71 очко.

Гості в підсумку виграли всі чверті. Одразу шість гравців зі складу "Дніпра" набрали понад 10 очок за матч: Натяжко, Ревзін, Закурдаєв, Кушніров, Шундель, Прокопенко .

У чвертьфіналі Кубку України "Дніпро" зіграє з "Запоріжжям".

КУБОК УКРАЇНИ

Чоловіки. 1/8 фіналу. Матч 2

СумДУ (Суми) – Дніпро – 60:91 (11:22, 16:27, 13:20, 20:22)

Перший матч – 48:97