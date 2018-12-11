Мурзін продовжить роботу зі збірною України з баскетболу наступного року

Виконком ФБУ затвердив тренерський склад збірних України/

11 грудня Виконком ФБУ на своєму засіданні затвердив тренерський склад збірних України на 2019 рік. Своїх наставників (разом з асистентами) отримали 11 збірних з баскетболу 5х5, 6 збірних з баскетболу 3х3, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. Національну чоловічу збірну країни продовжує очолювати Євген Мурзін, асистентами головного тренера виступатимуть Максим Міхельсон, Віталій Черній та Микола Кірсанов. Жіночу збірну України продовжить очолювати Горан Бошкович. Асистентами головного тренера будуть Срджан Радулович та Інна Кочубей.

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