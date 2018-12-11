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Мурзін продовжить роботу зі збірною України з баскетболу наступного року

22:56, 11 грудня 2018
Баскетбол
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Мурзін продовжить очолювати національну команду України з баскетболу / fbu.ua

Своїх наставників (разом з асистентами) отримали 11 збірних з баскетболу 5х5, 6 збірних з баскетболу 3х3, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Національну чоловічу збірну країни продовжує очолювати Євген Мурзін, асистентами головного тренера виступатимуть Максим Міхельсон, Віталій Черній та Микола Кірсанов.

Жіночу збірну України продовжить очолювати Горан Бошкович. Асистентами головного тренера будуть Срджан Радулович та Інна Кочубей.

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Теги: #збірна України#баскетбол#Євробаскет-2019