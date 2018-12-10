Один з лідерів баскетбольної Суперліги Хімік поступився вдома Миколаєву

Южненці втратили шанс очолити турнірну таблицю.

Сьогодні відбувся один поєдинок баскетбольної Суперліги. "Миколаїв" переміг на виїзді "Хімік" в поєдинку регулярного чемпіонату – 83:77.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Южненці в разі перемоги могли піднятися на вершину турнірної таблиці. Але вже з перших атак справжніми господарями майданчика виглядали гості з Миколаєва. Триочкові Попова та Онуфрієва дозволили їм закріпити перевагу на старті та додали впевненості. Надалі перевага гостей лише зростала і сягнула 12 очок за стартову 10-хвилинку.

До великої перерви господарі так і не змогли знайти протидію тиску суперника. Різниця зростала до 20 очок. Загалом за першу половину "Миколаїв" значно перевершив "Хімік" за триочковими: рахунок по реалізованим кидкам - 7-0 з-за лінії. Також гості зробили вдвічі більше підбирань: 22 проти 11.

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По перерві южненцям вдалося змінити хід боротьби. У них пройшло 4 триочкових з п’яти. Зокрема обидві спроби реалізував Мальчевський. На заключну 10-хвилинку різниця скоротилася до восьми очок.

Господарі до останнього намагалися врятуватися, та максимум, що їм вдалося, це лише скоротити відставання до двох очок. У вирішальних атаках на останніх хвилинах та секундах южненцям відверто бракувало влучності. То ж гості довели поєдинок до шостої перемоги в чемпіонаті.

У господарів легіонери Джонс та Едвін доклали чимало зусиль, аби повернути команду в боротьбу та претендувати на перемогу. У гостей вагомий внесок в переможний результат зробили Попов з Зотовим. На двох вони реалізували 7 триочкових з 10-ти загальнокомандних.

Хімік (Южне) – Миколаїв – 77:83 (15:27, 15:21, 31:21, 16:14)

"Хімік" наступний поєдинок зіграє 17 грудня вдома проти "Дніпра". "Миколаїв" гратиме 21 грудня в "Запоріжжі".