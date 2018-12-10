Баскетболіст збірної України підписав угоду з Монако

Перший матч після повернення у "Монако" Сергій Гладир може зіграти 12 грудня.

Атакуючий захисник збірної України з баскетболу Сергій Гладир продовжить виступи в чемпіонаті Франції. Баскетболіст уклав угоду з клубом "Монако", за який раніше уже виступав.

Поточна угода Гладира з "Монако" розрахована на місяць з можливістю продовження. Перший матч після повернення до "Монако" наш баскетболіст може зіграти 12 грудня в Єврокубку проти турецького "Галатасарая".

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З початком поточного сезону українець залишався без клубу, оскільки лікував травмоване коліно, повідомляє сайт ФБУ.

У складі "Монако" Гладир тричі перемагав у Кубку Ліги. У кваліфікації чемпіонату світу-2019 у складі збірної України Сергій Гладир зіграв у восьми поєдинках і набирав у середньому 10,9 очка.