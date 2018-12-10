Мілуокі здолав Торонто, Детройт поступився Нью-Орлеану в НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Про їні результати повідомляє офіційний сайт турніру. "Торонто Репторс" поступилися вдома "Мілуокі" - 99:104. "Детройт" зазнав четвертої поразки поспіль, поступившись "Нью-Орлеану". «Сан-Антоніо Сперс» – «Юта Джаз» 110:97 (23:18, 31:18, 28:36, 28:25) «Сан-Антоніо Сперс»: Дерозан (26 + 8 передач), Гей (23 + 15 підбирань), Олдрідж (20), Форбс (15), Уайт (6) – старт; Белінеллі (10), Міллс (8), Пелтль (2), Пондекстер (0), Юбенкс (0), Мету (0). «Юта Джаз»: Мітчелл (27), Рубіо (26), Гобер (12 + 8 підбирань + 7 передач), Інглс (5), Фейворс (2 + 8 підбирань) – старт; Сефолоша (9), Корвер (5), О'Ніл (5), А (4), Краудер (2), Екзам (0), Аллен (0), Удох (0). «Нью-Йорк Нікс» – «Шарлотт Хорнетс» 107:119 (24:27, 23:34, 31:38, 29:20) «Нью-Йорк Нікс»: Хардуей (21 + 5 втрат), Мудіай (6), Кантер (6), Вонле (3 + 10 підбирань + 9 передач), Хезоня (0) – старт; Нокс (26 + 15 підбирань), Нілікіна (18), Дотсон (12), Робінсон (6), Бейкер (5), (4). «Шарлотт Хорнетс»: Вокер (25 + 6 передач), Лемб (19), Марв. Вільямс (13), Зеллер (12 + 7 підбирань), Батюм (6) – старт; Паркер (16), Монк (9), Кідд-Гілкрист (8), Бріджес (4), Ернангомес (3), Грем (2), Камінські (2). «Торонто Репторс» – «Мілуокі Бакс» 99:104 (30:25, 19:26, 25:28, 25:25) «Торонто Репторс»: Ібака (22), Ленард (20 + 8 підбирань), Сіакам (17 + 7 підбирань), Грін (8), Лоурі (0 + 7 передач) – старт; Ванвліт (19), Валанчюнас (6), Майлз (5), Анунобі (2), Райт (0). «Мілуокі Бакс»: Адетокумбо (19 + 19 підбирань + 6 передач), Лопес (19), Брогдон (18), Міддлтон (10 + 9 підбирань + 5 втрат), Бледсоу (9) – старт; Снелл (10), Ільясова (9), Браун (5 + 7 підбирань), Макеров (5), Коннотон (0). «Детройт Пістонс» – «Нью-Орлеан Пеліканс» 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25) «Детройт Пістонс»: Гріффін (35), Драммонд (23 + 19 підбирань), Браун (7), Джексон (2 + 7 передач), Робінсон (0) – старт; Геллоуей (24), Луер (9), Пачулія (6), Кеннард (2), Кальдерон (0 + 9 передач). «Нью-Орлеан Пеліканс»: Холідей (37 + 9 втрат), Рендл (28), Фрейзер (14 + 8 передач), Девіс (6 + 9 підбирань + 5 блок-шотів), Хілл (5 + 8 підбирань) – старт; Миротич (12 + 7 підбирань), Міллер (6), Мур (4), Діалло (4 + 7 підбирань).

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