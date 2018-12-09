Запоріжжя обіграло Одесу в домашньому матчі баскетбольної Суперліги

Підопічні Валерія Плеханова продовжують лідирувати в турнірній таблиці.

БК «Запоріжжя» на своєму майданчику обіграв «Одесу» в матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі впевнено розпочали поєдинок, програвши першу чверть «-11». Однак після цього змогли прийти в себе і виграти всі наступні десятихвилинки, здобувши підсумкову перемогу, яка стала дев'ятою для них у поточному сезоні.

Найбільше очок у матчі набрав американський легіонер «Запоріжжя» Малік Трент — 26. У «Одеси» 20 балів на свій рахунок записав Максим Пустозвонов.

Нагадаємо, в інших зустрічах цього туру «Дніпро» вирвав перемогу у «Київ-Баскет», а «Політехнік» на виїзді розгромив «Черкаські Мавпи»

Суперліга. Регулярний чемпіонат:

«Запоріжжя» – «Одеса»: 88:80 (14:25, 22:16, 26:22, 26:17).

«Запоріжжя»: Холтон (19 + 6 підбирань), Теряник (4), Мироненко (7), К. Хілл (15 + 6 підбирань), Д. Преслі (11 + 10 підбирань) – старт; Буц (6 + 5 підбирань + 4 передачі), Віт. Биков, Трент (26 + 7 підбирань + 9 передач + 3 перехоплення – 4 втрати), Тарасенко, Овдєєнко.

«Одеса»: Ткачук (1 + 5 передач), Ал. Щепкін (4 – 4 втрати), Пустозвонов (20 + 6 підбирань + 4 передачі), Хелманіс (13 + 6 підбирань), Шеляковс (3) – старт; Вітолс (5), Бєліков (12 + 5 підбирань + 4 передачі), А. Прокопенко (16), Балабан (1), Новіков (5).