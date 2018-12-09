Лейкерс українця Михайлюка переграли Мемфіс, Атланта виграла у Денвера в НБА

"Даллас" обіграв "Х'юстон".

Напередодні відбулися чергові матчі Національної баскетбольної асоціації. Про їхні результати повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравець "Лейкерс" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути перемогу над "Мемфісом" (111:88). Він провів на майданчику 23 хвилини, за які набрав 11 очок (3/6 триочкових), зробив 3 підбирання, 1 з яких під кошиком суперника, 1 разу сфолив і зробив 1 втрату.

Інший представник України Олексій Лень зіграв за "Атланту" в поєдинку проти "Денвера" (106:98). За 16 хвилин, проведених на майданчику, українцю вдалося набрати 6 очок, зробити 4 підбирання, 1 блок-шот, зробити 1 втрату і заробити 4 персональних фолу.

«Даллас» - «Х'юстон» 107:104 (32:30, 24:27, 28:27, 23:20)

«Даллас»: Дончич (21), Меттьюз (21), Барнс (14).

«Х'юстон»: Харден (35), Пол (23), Гордон (12).

«Індіана» - «Сакраменто» 107:97 (24:31, 30:21, 19:18, 34:27)

«Індіана»: Янг (20), Богданович (18), Коллісон (14).

«Сакраменто»: Хілд (20), Фокс (18), Колі-Стейн (14).

«Нью-Йорк» - «Бруклін» 104:112 (23:30, 22:26, 32:38, 27:18)

«Нью-Йорк»: Кантер (23 + 14 підбирань), Трієр (15), Мудіай (13)

«Бруклін»: Данвідді (25), Холліс-Джефферсон (20), Кребб (17)

«Мемфіс» - «Лейкерс» 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)

«Мемфіс»: Селден (17), Конлі (12), Газоль (11).

«Лейкерс»: Джеймс (20), Кузма (20), Харт (16), Михайлюк (11 + 3 підбирання)

«Чикаго» - «Бостон» 77:133 (17:35, 26:29, 17:29, 17:40)

«Чикаго»: Харрісон (20), Лавін (11), Пейн (10)

«Бостон»: Браун (23), Тайс (22 + 10 підбирань), Тейтум (18)

«Клівленд» - «Вашингтон» 116:101 (38:25, 24:21, 25:20, 29:35)

«Клівленд»: Секстон (29), Томпсон (23 + 19 підбирань), Беркс (14)

«Вашингтон»: Біл (27), Грін (17), Портер (15)

«Атланта» - «Денвер» 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)

«Атланта»: Коллінс (30 + 12 підбирань), Бембрі (18), Картер (13), Лень (6 + 4 підбирання)

«Денвер»: Йокіч (24 + 11 підбирань), Бізлі (19), Ернангомес (17 + 10 підбирань)

«Кліпперс» - «Маямі» 98:121 (30:34, 32:31, 28:26, 8:30)

«Кліпперс»: Харріс (20), Вільямс (18), Галлінарі (12 + 10 підбирань)

«Майамі»: Уейд (25), Вінслоу (21), Джонсон (18)

«Портленд» – «Міннесота» 113:105 (30:27, 23:24, 28:29, 32:25)

«Портленд»: Ліллард (28), Нуркич (22), Макколлум (19), Аміну (14).

«Міннесота»: Віггінс (20), Таунс (19), Роуз (18), Гібсон (12), Тіг (12).