Харківський “Політехнік” здобув другу поспіль перемогу в баскетбольній Суперлізі

Матч проти Черкаських Мавп завершився з рахунком 71:89.

У суботу Черкаські Мавпи мали прекрасну нагоду поліпшити турнірне становище. У гості до них завітав записний аутсайдер, який до того ж віддав чимало сил у столиці у поєдинку із Київ-Баскетом.

Натомість черкасці, хоча і зазнали розчарування програвши Дніпру на останній секунді вдома, мали можливість підготуватися до поєдинку у рідних стінах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спочатку гра складалася доволі прогнозовано, обидві команди грали у доволі відкритий баскетбол і господарі почувалися впевненіше. Було враження, що додати вони зможуть коли це лишень буде потрібно.

Проте сталося усе навпаки, додали саме харків’яни, навіть граючи вузькою ротацією вони дуже агресивно провели третю чверть, їхня перевага сягнула понад 10 очок. Як і у попередньому поєдинку у їхньому складі виділявся Грем.

Максим Міхельсон зміг надихнути свою команду на заключну десятихвилинку і “мавпи” доволі швидко відквитали половину відставання. Саме у цей час свої найкращі якості: холоднокровність і влучність проявив Роман Козлов, 6 із 9 дальніх такий його результат у звітному матчі. Та й загальний відсоток триочкових у Політехніків у цій грі перевалив за 50.

Така влучність знезброїла суперників, які не знайшли у собі сили врятувати цю гру.

Якби Мавпи змогли врятувати поєдинок, то героєм однозначно варто було б назвати Кольченка, який грав із традиційним завзяттям. Втім, найяскравіший перформанс видав Роман Козлов, його кидки з будь-яких точок на периметрі і не лише досягали мети. Найважчі спроби він виконав у найважливіший момент, тому звання героя без сумніву його.

Тепер на “Мавпи” наприкінці грудня чекає виїзд до Києва, а “Політех” має завітати до Дніпра де спробує продовжити свою вдалу виїзну серію.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

8 грудня

Черкські Мавпи – Політехнік (Харків) – 71:89 (25:22, 17:21, 14:24, 15:22)

Черкські Мавпи: Кольченко 22 очка + 4 передачі; Коуклі 17 + 8 пд.

Політехнік: Козлов 24 + 3 передачі, Грем 20 + 7 підбирань, Кромер 20 + 9 передач.