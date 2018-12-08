Київ-Баскет знову на останніх секундах програв в чемпіонаті України

Столична команда програла з рахунком 78:79.

У столичному спорткомплексі Мерідіан завершився матч чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги Парі-Матч, де Київ-Баскет приймав Дніпро.

Матч закінчився з рахунком 78:79 на користь гостей, повідомляє офіційний сайт змагань.

Одразу захопити якусь суттєву ігрову перевагу жодному з суперників не вдалося. Більшу частину часу стартової 10-хвилинки команди йшли рівно. Першими ж пристрілялися гості. Триочкові Ревзіна та Вільховецького позначили невелику перевагу дніпрян під кінець чверті. Загалом гості перевершили господарів за дальніми влучаннями – 3:0.

Втім скористатися з цього аби й надалі збільшувати різницю гості не змогли. Зустріч і надалі проходила рівно. Кияни при цьому покращили реалізацію триочкових. За підсумками першої половини команди мали вже по 4 точних дальніх кидків. Саме влучний триочковий потенційного новачка Київ-Баскета Латковича на останній секунді другої чверті приніс господарям мінімальну перевагу за підсумками першої половини.

З поновленням гри по перерві чіткіше стала позначатися перевага господарів у реалізації. Вперше за поєдинок кияни вийшли вперед на 9 очок. Найактивнішими на майданчику в господарів у цей час були Мангано та Латкович, який навіть з лави запасних поривався допомагати партнерам підказками. Втім це не завадило Дніпру скоротити до заключної чверті різницю до чотирьох очок.

З початком четвертої 10-хвилинки гості віднайшли сили, аби додати темпу. Відставання вдалося скоротити до трьох очок. Здавалося, що кияни «попливуть», як і наприкінці попереднього поєдинку проти Політехніка. Однак результативні атаки Челована та Кріка своєчасно підбадьорили господарів. Хоча дніпряни і далі не відступалися від спроб переломити перебіг подій на майданчику. За 33 секунди до кінця ігрового часу рахунок зрівнявся – 77:77. Після лише одного влучного штрафного від Мангано Мішула завершив влучанням свою атаку – гості вийшли вперед за 25 секунд до сирени. Кияни взяли тайм-аут. Господарі мали час на атаку, але в її завершенні Латкович не влучив з-за дуги по центру. Відтак друга поспіль поразка Київ-Баскета на останніх секундах.

У господарів Крік зробив найвагоміший внесок до загальнокомандного результату – 22 очка, 2 з 6 реалізованих триочкових. У гостей найрезультативнішим став Мішула – 18 очок. Його результативна атака на останніх хвилинах стала надзвичайно важливою за впливом на підсумковий результат.

Наступний поєдинок кияни зіграють 22 грудня вдома проти Черкаських Мавп. Дніпро 17 грудня гратиме в Южному.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

8 грудня

Київ. 16:00

Київ-Баскет – Дніпро – 78:79 (12:18, 26:19, 19:16, 21:26)