​Хімік в овертаймі здолав лідера чемпіонату баскетбольної Суперліги Запоріжжя

Команда Віталія Степановського на виїзді в Запоріжжі обіграла місцевий клуб.

В Запоріжжі завершився матч чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому місцева конда приймала Хімік з Южного й програла в овертаймі.

Матч завершився з рахунком 97:101, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Якщо в перших двох чвертях перевага була на боці лідеру чемпіонату України, то потім гості зуміли знайти шляхи до оборони лідера чемпіонату й зрівняли рахунок - 19:17, 24:22, 25:26 й 18:21 - загальний рахунок 86:86.

В овертаймі Запоріжжя один за одним сідали на лавку запасних через перебір фолів, чим вдало скористалася команда Віталія Степановського. 11:15 у 5-хвилинці й 97:101 загалом - перемога ХІміка.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

7 грудня

БК "Запоріжжя" - БК "Хімік" - 97:101 (19:17, 24:22, 25:26, 18:21, 11:15)

ЗП: Трент - 20оч; Хілл - 16оч, 8пб; Мироненко - 15оч.

Х: Павлов - 23оч, 12пб; Джонс - 22оч, 9пб; Едвін - 20оч.