Ключовий баскетболіст збірної України вибув через травму до кінця сезону

Олександр Кобець не допоможе національній команді в заключних матчах відбору ЧС-2019.

Атакуючий захисник збірної України та команди G-Ліги Кепіталз Гоу-Гоу Олександр Кобець отримав невтішний висновок від американських докторів, які поставили нашому баскетболісту діагноз після травми в матчі проти збірної Словенії.

Після детального обстеження підтвердились найнеприємніші очікування - у Кобця розрив хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, за 45 секунд до кінця матчу Кобець в результаті зіткнення отримав пошкодження коліна.

Олександру знадобиться операція, за попередніми очікуваннями він пропустить від 9 місяців і вже точно не допоможе збірній України в лютому. Тоді наша команда гратиме заключні матчі відбору на ЧС-2019 - проти Чорногорії та Словенії.

Кобець взяв участь у трьох матчах поточної кваліфікації, в яких набирав 4,3 очка, робив 1,3 підбирання та 1,0 передачі за 10,2 хвилини в середньому на майданчику.

В матчі проти Словенії Кобець став найрезультативнішим у складі нашої команди, набравши 13 очок (2/4 двоочкових, 3/7 триочкових), зробивши 4 підбирання та 2 перехоплення (РЕ +14).