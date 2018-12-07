Бостон розтрощив Нью-Йорк у найрезультативнішому матчі дня НБА

Гра завершилася з рахунком 128:100.

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в найрезультативнішому з яких Бостон Брюїнз розгромив Нью-Йорк Нікс.

Гра завершилася з рахунком 128:100, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра пройшла з явною перевагою Селтікс, які виграли всі чотири чверті, а в заключній 12-хвилинці і зовсім розгромили суперника з різницею "+13" - 29:16.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали у складі переможців стали Кайрі Ірвінг (22 очки) і Джейлен Браун (21).

НБА. Регулярний чемпіонат.

06 грудня.

Бостон – Нью-Йорк 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16)

Бостон: Ірвінг (22 + 8 передач), Хорфорд (19 + 12 підбирань + 4 блок-шота), Тейтум (17), М-з Морріс (10), Смарт (4 + 7 передач) – старт; Браун (21), Розир (11 + 7 підбирань), Тайс (10), Хейворд (8), Уонамейкер (3), Оджелей (3), Ябуселе (0), Бейнс (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (22), Мудиай (17 + 6 передач), Кантер (14 + 11 підбирань), Вонле (12 + 10 підбирань), Хезоня (3) – старт; Нокс (11), Робінсон (7 + 8 підбирань), Трір (6), Дотсон (5), (3), Корнет (0).

Портленд – Фінікс 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)

Портленд: Лиллард (25 + 8 передач), Нуркич (9 + 14 підбирань), Аміну (8), Харклесс (6), Сет Каррі (3) – старт; Лэйман (24 + 7 підбирань), Коллінз (10), Стаускас (9), Тернер (8), Болдуін (3), Ленард (3), Трент (0), Свэниган (0).

Фінікс: Джексон (14 + 7 підбирань + 5 втрат), Окобо (11), Холмс (9), Бріджес (7), Аріза (2) – старт; Деніелс (15), Ейтон (11 + 8 підбирань), Бендер (8), Мелтон (7), Кроуфорд (2).

Юта – Х'юстон 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35)

Юта: Инглс (18), Рубіо (13 + 6 передач), Краудер (12), Мітчелл (6), Гобер (2) – старт; Фейворс (24 + 10 підбирань), Экзам (15), Удох (9 + 7 підбирань), о'ніл (7), А (5), Сефолоша (5), Аллен (2), Корвер (0).

Х'юстон: Харден (15 + 7 втрат), Підлога (12 + 5 втрат), Капела (12 + 10 підбирань), Енніс (2), Такер (0) – старт; Картер-Вільямс (13), Нене (11), Грін (8), Гордон (8), Хауз (7), Кларк (3).