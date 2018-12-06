Екс-легіонер НБА Фесенко приніс перемогу Дніпру над чемпіонами України Хіміком

Матч завершився з рахунком 91:89.

У четвер в чемпіонаті України з баскетболу відбулися три матчі, в центральному з яких Дніпро переміг южненський Хімік.

Перемога сталася завдяки точному кидку Фесенка за півсекунди до завершення матчу, повідомляє офіційний сайт змагань.

На годиннику лишалось пів-секунди до кінця матчу, коли Ревзін накинув на алей-уп досвідченому Фесенку і той не схибив - 89:91 - гостьова перемога Дніпра.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

Суперліга Парі-Матч

6 грудня

БК "Черкаські Мавпи" - БК "Дніпро" - 89:91 (24:24, 23:22, 17:22, 23:25)

ЧМ: Кольченко - 25оч, 4пб; Коуклі - 16оч, 7пб; Отверченко - 14оч, 7рп.

ДН: Ревзін - 20оч; Мішула - 15оч, 6рп; Фесенко - 10оч, 6пб.

Одеса - Миколаїв 85:93 (20:25, 26:23, 18:21, 21:24)

Одеса: Вітолс 18 + 4 передачі, Хелманіс 17 + 7 підбирань + 3 передачі, Беліков 9, Шеляков 9 + 5 підбирань, Прокопенко 2 - старт, Пустозвонов 16 + 4 передачі, Щепкін 12, Новіков 2, Скрипець 0, Балабан 0, Ткачук 0, Кривич 0

Миколаїв: Зотов 20 + 3 передачі, Попов 14 + 7 підбирань + 4 передачі, Адедиран 14 + 11 підбирань, Онуфрієв 12, Приймак 10 - старт, Давидюк 6 + 5 підбирань, Мусієнко 6, Хохоник 5, Жуковський 3, Тонченко 3,

Київ-Баскет – Політехнік (Харків) – 77:81 (18:12, 15:19, 21:20, 23:30)

Київ-Баскет: Крік 17очок, 4підбирання, 4 передачі; Мангано 14о, 11пд, 1пр; Крутоус 14о, 4пд, 1пр.

Політехнік: Грем 31о, 13пд, 1пр; Кромер 24о, 6пд, 6пр.