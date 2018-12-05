Київ-Баскет підписав контракт з чорногорським легіонером

Мілош Латкович може зіграти на позиції атакуючого захисника і легкого форварда.

Клуб Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет підписав контракт з чорногорським свінгменом Мілошем Латковичем.

Гравець зможе допомогти команді вже у найближчих матчах проти Політехніка (6 грудня) та Дніпра (8 грудня), повідомляє офіційний сайт клубу.

25-річний баскетболіст (196 см, 85 кг), який може зіграти на позиції атакуючого захисника і легкого форварда, поточний сезон розпочинав у складі чорногорського клубу Улцінь і відігравши 6 матчів, приносив своїй команді 15,0 очка, 6,8 підбирання, 4,3 передачі та 1,5 перехоплення в середньому за 37,5 хвилини на майданчику.

Також Латкович, який розпочав професійну кар’єру в 2011 році, виступав за чорногорські Ловчен та Морнар, а також провів один сезон у Швеції, де грав за клуб Насйо.

Раніше чорногорець виступав на молодіжних ЄвроБаскетах за збірні своєї країни у вікових категоріях U-18 та U-20.