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Київ-Баскет підписав контракт з чорногорським легіонером

13:38, 05 грудня 2018
Баскетбол
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Латкович підсилить склад столичної баскетбольної команди вже в найближчих матчах / kyiv-basket.com.ua

Гравець зможе допомогти команді вже у найближчих матчах проти Політехніка (6 грудня) та Дніпра (8 грудня), повідомляє офіційний сайт клубу

25-річний баскетболіст (196 см, 85 кг), який може зіграти на позиції атакуючого захисника і легкого форварда, поточний сезон розпочинав у складі чорногорського клубу Улцінь і відігравши 6 матчів, приносив своїй команді 15,0 очка, 6,8 підбирання, 4,3 передачі та 1,5 перехоплення в середньому за 37,5 хвилини на майданчику.

Також Латкович, який розпочав професійну кар’єру в 2011 році, виступав за чорногорські Ловчен та Морнар, а також провів один сезон у Швеції, де грав за клуб Насйо.

Раніше чорногорець виступав на молодіжних ЄвроБаскетах за збірні своєї країни у вікових категоріях U-18 та U-20.

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Теги: #баскетбол#Суперліга#Київ-Баскет