Українець Лень не набрав жодного очка в програному матчі Атланти проти Голден Стейт

Український легіонер провів на майданчику всього три з половиною хвилини.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися 7 матчів, в одному з яких Голден Стейт Ворріорз обіграли Атланти Хоукс.

Матч завершився з рахунком 128:111, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу вирішилася в першій чверті, коли гравці Ворріорз потужно стартували і домоглися дворазової переваги - 34:17. Надалі команди поперемінно вигравали ігрові відрізки, але не більш ніж з різницею в 6 балів.

Український легіонер Хоукс Олексій Лень провів на майданчику 3 хвилини 39 секунд і не набрав жодного очка.

НБА. Регулярний чемпіонат.

03 грудня.

Детройт – Оклахома-Сіті 83:110 (17:26, 23:24, 19:37, 24:23)

Нью-Йорк – Вашингтон 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)

Бруклін – Клівленд 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)

Атланта – Голден Стейт 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)

Торонто – Денвер 103:106 (24:27, 23:32, 31:27, 25:20)

Новий Орлеан – Кліпперс 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)

Міннесота – Х'юстон 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9)