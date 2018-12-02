Збірна України з баскетболу в драматичній кінцівці поступилася Іспанії у відборі до ЧС-2019

З грандом європейського баскетболу українці грали на рівних більшу частину матчу.

Збірна України з баскетболу в іспанському Сан-Крістобаль-де-Ла-Лагуна провела виїзний матч проти збірної Іспанії в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2019. Гра завершилася перемогою іспанської збірної - 72:68, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Поєдинок проходив у рівній боротьбі. Перша половина була за іспанцями, які виграли першу чверть - 20:14, а другу чверть - 19:17. У третій чверті українці скоротили відставання (17:15 на користь "синьо-жовтих"). Останній, четвертий відрізок матчу виявився дуже напруженим. Все вирішили останні секунди. За 13 секунд до фінальної сирени збірна України поступалася -2 і володіла м'ячем, однак атака нашої команди не завершилася успіхом.

Підсумок гри - 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став українець В'ячеслав Бобров, який набрав 21 очко.

Таким чином, вирішальними в боротьбі за путівку на чемпіонат світу для збірної України стануть дві заключні гри відбору - 22 лютого вдома з Чорногорією і 25 лютого в гостях зі Словенією.

Нагадаємо, в попередньому матчі відбору українці не зазнали проблем зі Словенією (82:54) на домашній арені в Запоріжжі.