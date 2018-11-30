Збірній України з баскетболу для проходу до фіналу ЧС-2019 потрібно здобути дві перемоги

Перемога над Словенією зберегла шанси України на вихід на ЧС-2019.

У групі I кваліфікації на чоловічий чемпіонат світу з баскетболу 2019 напередодні зіграні матчі 9-го туру, де Україна обіграла чинного чемпіона Європи Словенію, але продовжує знаходиться на п'ятому місці в групі при трьох командах, які отримають путівку на ЧС в Китай.

В інших матчах нашої групи Туреччина перемогла вдома Іспанію (71:67), а Латвія програла вдома Чорногорії (75:85), повідомляє Isport.

У підсумку Іспанія не зуміла достроково перед матчем з Україною вийти на ЧС, що для нас не дуже добре - два матчі поспіль Іспанія не дозволить собі програти і вийде 2 грудня проти наших хлопців максимально сконцентровано.

Перемога Чорногорії закрутила інтригу в середині таблиці, але десь нам вигідна. Словенію гравці збірної України остаточно відчепили від боротьби за путівку на ЧС-2019 - чинні чемпіони Європи точно не зіграють в Китаї.

В Україні залишилися гри з Іспанією та Словенією на виїзді і з Чорногорією будинку.

Чорногорія в найближчому турі вдома прийме Туреччину, а в лютому крім виїзду в Україну вдома прийме Латвію. У Латвії зараз виїзна гра зі Словенією, а в лютому домашній матч з Іспанією і виїзд в Чорногорію.

Перемога над Іспанією суттєво підвищить шанси України на вихід з групи, але і поразка не стане трагедією - багато чого вирішиться в очних протистояннях Чорногорії, України і Латвії і ось в лютому підопічним Євгена Мурзіна точно треба вигравати обидва матчі.