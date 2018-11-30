Лейкерс без Михайлюка обіграли Індіану в матчі регулярного чемпіонату НБА

Гра завершилася з рахунком 96:104.

У ніч на п'ятницю в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулися три матчі, в одному з яких Лос-Анджелес Лейкерс без українця Святослава Михайлюка у складі обіграли Індіану Пейсерз.

Матч завершився з рахунком 104:96, повідомляє офіційний сайт ліги.

Михайлюк не грав за рішенням тренерської ради клубу.

НБА. 29 жовтня.

Регулярний чемпіонат.

Торонто – Голден Стейт 131:128 OT (38:25, 29:33, 29:30, 23:31, 12:9)

Торонто: Ленард (37 + 8 підбирань), Сиакам (26), Ібака (20), Грін (13), Лоурі (10 + 8 підбирань + 12 передач) – старт; Валанчюнас (12), Райт (8), Ануноби (5), Ванвлит (0), Майлз (0).

Голден Стейт: Дюрэнт (51 + 11 підбирань + 6 передач), Томпсон (23), Кук (8), Игудала (6), Джонс (2) – старт; Жеребко (20 + 9 підбирань), Лі (7), Луні (7 + 10 підбирань), Лівінгстон (4 + 7 передач), Еванс (0), Белл (0).

Лейкерс – Індіана 104:96 (38:15, 18:35, 27:25, 21:21)

Лейкерс: Джеймс (38 + 9 підбирань + 7 передач), Інгрем (14), Кузма (11 + 9 підбирань), Макгі (6 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Ball (2 + 8 підборів) – старт; Харт (13), Колдуелл-Поуп (11), Бізлі (6), Чендлер (3 + 9 підбирань), Стівенсон (0).

Індіана: Богданович (14), Янг (11 + 5 перехоплень), Коллісон (9), Еванс (9 + 6 втрат), Тернер (6) – старт; Сабоніс (20 + 15 підбирань), Джозеф (10 + 6 передач), Макдермотт (10), Холідей (7).

Сакраменто – Кліпперс 121:133 (26:42, 42:29, 25:30, 28:32)

Сакраменто: Фокс (17 + 9 передач), Коулі-Стайн (17 + 10 підбирань), Бьелица (11), Хилд (10), Шамперт (4) – старт; Богданович (26 + 6 передач), Беглі (18 + 10 підбирань), Джексон (8), Т. Вільямс (6), Джайлз (4), Феррелл (0), Мейсон (0).

Кліпперс: Харріс (28), Гилджес-Александер (17), Бредлі (16 + 6 передач), Галлинари (16), Гортат (9) – старт; Харрелл (24), Вільямс (10), Беверлі (6), Скотт (5), Торнвелл (2), Теодосич (0), Уоллес (0).