Збірна України з баскетболу ефектно розгромила чемпіонів Європи команду Словенії

Наша команда здобула важливу перемогу в кваліфікації чемпіонату світу.

Чоловіча національна збірна України з баскетболу перемогла команду Словенії в матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Матч завершився з рахунком 82:54, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Господарям вдалося одразу організувати потужний тиск на суперника. Його головним організатором став Липовий. Спочатку він триочковим відкрив рахунок, потім ще двічі ефектно завершив дві стрімкі атаки. Балканці одразу вимушені були брати тайм-аут. Збивши темп українців, суперники дещо вирівняли становище. Та ненадовго. У нас найкращим чином проявилася зв’язка Кравцов – Бобров. Різниця знову стала зростати. Щоправда перевага гостей під нашим щитом дозволила наприкінці чверті дещо вирівняти становище. Хоча останнє слово залишилося за нами – Бояркін влучив з-за дуги.

З початком другої чверті гра гостей в атаці розладналася. Як наслідок наша перевага 11:3. Ретельно старався максимально успішно дебютувати в національній збірній Санон. Кілька разів він спритно обкрадав суперників, яких уже непогано знає по словенському чемпіонату. Українці в другій чверті уважніше діяли в захисті під своїм щитом. У підсумку наша перевага після першої половини матчу сягнула десяти очок. Найкращими у нас стали Липовий та Кравцов – по 10 очок.

За першу половину в команд не пішли триочкові. Ми реалізували дві спроби з 10, словенці – 14 хибних кидків.

З поновленням гри гості спробували вирівняти становище. Частково це вдалося, але лише до того часу, поки українці не задіяли швидкі вибігання з захисту в атаку. У балканців не виходило ефективно їх нейтралізовувати. Натомість господарі завершали їх результативними атаками з-під кільця чи виведенням вільного гравця на дугу. По дві дальні спроби реалізували Бояркін з Кобцем. У словенців пройшла лише перша з 19-ти. То ж перед заключною чвертю ми вже мали 24 очка переваги.

На початку останньої частини матчу українці допустили слабину, якою скористалися балканці – 7:0. Та згодом господарі знову взяли гру під контроль. Цього разу три поспіль триочкових Санона змусили суперника заспокоїтися. Надалі жодних питань щодо підсумку поєдинку не виникало. Головна прикрість - пошкодження Кобця за якісь секунди до кінця поєдинку. Майданчик він залишав за допомогою товаришів по команді.

Перемога зберігає команді України шанси на вихід у фінальний турнір чемпіонату світу. Наступний матч наша команда грає 2 грудня в Іспанії. Іспанці програли сьогодні в Туреччині (67:71), то ж залишаються вкрай мотивованими. Для офіційного виходу на чемпіонат світу Іспанії потрібна ще одна перемога.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2019

Чоловіки. Кваліфікація

Європа. Група I

29 листопада

Запоріжжя. 19:00

Україна – Словенія – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Україна: Кобець 13 очок, 4 підбирання, 3 передачі; Близнюк 11о, 7пд, 5пр; Бобров 11о, 6пд, 2пр; Санон 11о, 2пд, 1пр.