Атланта без Леня у складі програла Шарлотт у матчі регулярного чемпіонату НБА

Український легіонер пропустив матч за рішенням тренера.

У ніч на четвер у Національній баскетбольній асоціації відбулися 10 матчів, в одному з яких Атланта Хоукс без українського легіонера Олексія Леня у складі програла Шарлотт Хорнетс.

Матч завершився з рахунком 94:108, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лень пропустив цей матч за рішенням тренерської ради клубу.

НБА. Регулярний чемпіонат.

28 листопада.

Шарлотт – Атланта 108:94 (24:28, 31:21, 31:26, 22:19)

Філадельфія – Нью-Йорк 117:91 (41:27, 27:21, 25:20, 24:23)

Бруклін – Юта 91:101 (16:17, 26:26, 36:27, 13:31)

Х'юстон – Даллас 108:128 (28:36, 28:38, 33:22, 19:32)

Мілуокі – Чикаго 116:113 (30:40, 33:22, 29:27, 24:24)

Міннесота – Сан-Антоніо 128:89 (28:25, 29:9, 35:24, 36:31)

Новий Орлеан – Вашингтон 125:104 (31:24, 36:23, 31:34, 27:23)

Оклахома-Сіті – Клівленд 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21)

Портленд – Орландо 115:112 (33:30, 22:33, 40:21, 20:28)

Кліпперс – Фінікс 115:99 (26:22, 23:27, 40:25, 26:25)