У збірної України з баскетболу останній шанс потрапити на чемпіонат світу - Мурзін

У четвер українська національна збірна зіграє в Запоріжжі зі Словенією у матчі відбору ЧС-2019.

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти команди Словенії в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2019. Нагадаємо, зустріч відбудеться 29 листопада в Запоріжжі.

«Вдалося зібрати не всіх. Робоча обстановка, у нас три дні на підготовку. Не перший раз вже так граємо. П'ять новачків у збірній. Не вийшло зібрати всіх найсильніших. На це є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. На сьогоднішній день в нашому розташуванні 14 гравців, будемо розраховувати на них.

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Є матеріал про суперника, ми готуємося. Звичайно, в складі збірної Словенії немає багатьох зірок – Рендолфа і Відмара, хоча я до останнього думав, що останній буде. Ситуація у них теж дуже не проста. Будемо битися тільки за перемогу. Це наші останні шанси потрапити на чемпіонат світу.

Нам треба певна частка успіху – виграти 3 гри з 4-х і тоді у нас будуть теоретичні шанси зачепитися за чемпіонат світу. Будемо робити для цього все. Завтра потрібна підтримка вболівальників. Прекрасний зал, прекрасні умови, приємно тут працювати», - зазначив Євген Мурзін, якого цитує Xsport.

Нагадаємо, поєдинок кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу Україна - Словенія пройде в Запоріжжі 29 листопада. Початок - о 19.00.